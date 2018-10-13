أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشاؤمه إزاء مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي، واعتبر أن “الأمور لا تبدو جيدة وأنه قد يكون قتل”.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض السبت “كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل لكن ربما الأمور لا تبدو جيدة بحسب ما نسمعه”، وتابع “قد لا نتمكن من رؤيته مجددا وهذا أمر محزن جدا”، مشيرا إلى أنه “سيجري مساء السبت أو الأحد اتصالا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز”.

من جهة ثانية، رحب ترامب “بإفراج القضاء التركي عن القس الأميركي أندرو برانسون”، وذلك لدى استقبال الأخير في البيت الأبيض.

وأعلن ترامب أن “إطلاق سراح القس خطوة كبرى إلى الأمام في العلاقات مع أنقرة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية