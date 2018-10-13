قال رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان الوزير جبران باسيل “نحن الميثاقية التي ستهزم كل من تآمر عليها ونحن الاصلاح الذي سيهزم كل فساد”. وتابع “نحن الصمود الذي لا تقتله هزيمة”.

واضاف باسيل في حديث له السبت “التاريخ يكتبه الشهداء والشهداء يكتبون الحقيقة والحقيقة هي من ينتصر فعلا والبرهان هو وجودنا هنا والعماد ميشال عون في بعبدا”.

ورأى باسيل “اليوم يجربون قتل العهد أي قتل البلد بما يشبه الاغتيال السياسي”، وتابع أن “البعض كانوا مجرمي حرب بميليشياتهم واليوم هم مجرمو سلم بفسادهم وكذبهم وعمالتهم”.

وشدد باسيل على ان “معركتنا لا تُختصر بوصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية بل نريد بناء الجمهورية بعدالتها والشراكة المتناصفة بين مكوناتها”، واضاف “شراكة بدأنا تحقيقها في رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي ولازم نكملها في الادارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام