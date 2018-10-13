أسفرت فيضانات وانزلاقات للتربة ناجمة عن أمطار غزيرة منذ الاربعاء في جزيرة سومطرة، غرب أندونيسيا عن 22 قتيلا، فيما اعتبر عدد كبير من الاشخاص في عداد المفقودين، كما اعلنت السلطات السبت.

من جهة اخرى، دمرت عشرات المنازل نتيجة هذه الكوارث الطبيعية، المألوفة في هذا الارخبيل الاستوائي المترامي.

وفي محافظة سومطرة الشمالية، لقي 17 شخصا على الاقل مصرعهم، ومنهم أحد عشر طالبا من مدرسة اسلامية داخلية في قرية موارا سالادي في اقليم ماندايلنغ ناتال.

وقد لقوا حتفهم بعد ظهر الجمعة خلال القاء الدروس “عندما صدم مبنى جرفه فيضان مفاجئ” مدرستهم، كما قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية المسؤولة عن ادارة الاوضاع الطارئة، سوتوبو بيوروو نوغروهو.

وأوضح المسؤول الاقليمي في هذه الوكالة رياديل لوبيس لفرانس برس ان العمليات التي يقوم بها رجال الانقاذ الذين ارسلوا الى المحافظة “قد عرقلتها انزلاقات التربة في عدد كبير من المناطق” المتضررة، وفي غرب سومطرة، تتحدث حصيلة موقتة عن خمسة قتلى.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية