قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديريات رازح وشدا وباقم الحدودية في صعدة (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2018 - 16:37
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الرئيس الأميركي: سيكون هناك عقاب شديد للسعودية في حال ثبت مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني يدعو لإعادة النظر في العلاقات مع الرياض إذا ثبت تورطها بمقتل خاشقجي
المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي: اختفاء خاشقجي قضية خطيرة جداً وستكون هناك عواقب وخيمة على عاتق المتورطين
صحيفة "صباح" التركية: المعلومات الموجودة في حوزة الأمن التركي مصدرها الساعة الذكية التي كانت بيد خاشقجي
17 شهيداً و 20 مصاباً كحصيلة غير نهائية جراء غارات سعودية استهدفت حافلتين تقل نازحين في الحديدة اليمنية
مصادر يمنية: جميع من في الحافلتين المستهدفتين في الحديدة استشهدوا أو أصيبوا بإصابات خطيرة منها بتر أطراف
مصادر يمنية: لم تتمكن الطواقم الطبية في جبل راس بالحديدة من مواكبة حالات المصابين نظراً لتواضع إمكانيتها مقابل حالاتهم
آلاف الفلسطينيين في غزة يشيعون جثامين 7 شهداء ارتقوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة أمس الجمعة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: مسيرات العودة لن تقنع بالحلول الجزئية أو المنقوصة والمسيرات مستمرة حتى إنهاء الحصار
اسماعيل هنية: غزة تقاوم لإسقاط صفقة القرن واسقطت في الماضي مشروعاً للتوطين في سيناء ووجهتنا الشمال وليس الجنوب
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي يدعو الفرقاء السياسيين إلى التعاون للنهوض بالبلد ووضع قوانين لمحاربة الفساد
وكيل وزير الخارجية الإيرانية: نقل الإرهابيين إلى أفغانستان بعد هزيمتهم بالعراق وسوريا يشكل تهديدا لآسيا الوسطى والمنطقة
حركة طالبان تعلن لقاء وفد منها المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد في قطر وتقول إنه تم الإتفاق على مواصلة عقد لقاءات مماثلة
السفارة الأميركية في كابول ترفض التعليق على تأكيد طالبان إجراء لقاء مع المبعوث الأميركي الخاص في قطر
مقتل 12 شخصاً وإصابة 32 آخرين اثر انفجار استهدف تجمعاً انتخابياً في قرية الرستك شمالي أفغانستان
الحكومة السودانية تعلن عن إنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول تعرض مواطنين سودانيين للاحتيال وهم عالقون في الإمارات
نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن: ترامب يمرغ القيم الأميركية بالوحل من خلال الطريقة التي يتحدث بها عن الناس
مستشار الأمن القومي الأميركي: الصين تمثل المشكلة الرئيسية لنا في القرن الحالي ولن نقبل بتهديد بكين لحياة عسكريينا
قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديريات رازح وشدا وباقم الحدودية في صعدة (وسائل اعلام يمنية)
منذ 18 mins
13 October، 2018
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