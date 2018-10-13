استشهد 17 نازحا وأصيب 20 آخرون، اليوم السبت، كحصيلة أولية جراء غارات العدوان السعودي الأمريكي استهدفت حافلتين تقل نازحين في الحديدة.

وأفادت “المسيرة نت” بأن طيران العدوان استهدف بغارتين جويتين حافلتين تُقل أسرًا نازحة في الطريق العام بالمصبرية بمديرية جبل راس في الحديدة.

وأوضحت ن غارات العدوان أدت إلى سقوط 17 شهيدا على الأقل وأكثر من 20 جريحا كحصيلة أولية، مشيرا إلى أنه تم نقل الشهداء والجرحى إلى عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في الحديدة

وأدان الناطق الرسمي باسم حكومة الإنقاذ الوطني عبدالسلام علي جابر أمس الجمعة بأشد العبارات استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين في اليمن وآخرها شن غارات هستيرية على الأحياء السكنية والمرافق الصحية والمزارع وخزانات المياه والطرق في مديريتي التحيتا والدريهمي وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة.

وقال جابر “إن الغارات المتعمدة على المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف واستهداف المواطنين من قبل العدوان الأمريكي السعودي مع سبق الإصرار والترصد جرائم حرب بحق المواطنين في اليمن”.

وأدت غارات العدوان المستمرة بشكل هستيري منذ الخميس إلى تدمير مستشفى الدريهمي العام ومستشفى الأمومة والطفولة المُكتظان بالمرضى والنساء الحوامل والمواليد والكوادر الصحية إضافة إلى تدمير عدد من المنازل وسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال في مديريتي التحيتا والدريهمي.

المصدر: المسيرة نت