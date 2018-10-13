حليب فول الصويا يتم استخراجه من فول الصويا، له الكثير من الفوائد الصحية.

وبحسب تقرير نشر بموقع organicfacts يمكن استخدام هذا الحليب كبديل لحليب الأبقار الطبيعى فى العديد من الإستخدامات خاصة لأولئك الذين يعانون من حساسية اللاكتوز التي تمنعم من تناول الحليب البقري العادي، وفي بعض البلدان كالصين يتناول الناس حليب الصويا مالحا، وفوائد حليب الصويا عظيمة وكثيرة ففى البداية يقي الجسم من الكثير من المشكلات الصحية، منها تقليل نسب الكوليسترول في الدم وبالتالي يحافظ على شباب وصحة القلب.

فوائد حليب فول الصويا الكثيرة

ومن أبرز فوائد حليب الصويا أيضا قدرته على تقليل مخاطر السمنة والزيادة فى الوزن، كما أنه يمكن إضافة النكهات كالفانيليا إليه فيصبح طعمه لذيذ، ويتناوله البعض كمصدر للطاقة والإمداد بالقوة والقدرة على بذل الجهد، فضلا عن فوائده فى مكافحة السرطانات والأورام، ويساعد هذا الحليب أيضا على تحسين حالة الأوعية الدموية ويحسن حالة السيدات بعد انقطاع الدورة الشهرية ومع دخول سن اليأس عليهن، ومن أبرز فوائد حليب فول الصويا أيضا، أنه يحتوى على عدد هائل من العناصر والفيتامينات، والتى من بينها، البروتين المفيد، ونسب من السكر جيدة، والألياف الغذائية الهامة، فضلا عن الكالسيوم ونسب الحديد والمعادن الأساسية المفيدة فى بناء الجسم.

فوائد حليب فول الصويا

ومن أهم فوائد حليب فول الصويا، أنه يساعد على التغذية المفيدة للجسم، لاحتوائه على البوتاسيوم والزنك وأحماض مشبعة أحادية، وأخرى غير مشبعة، كما يحتوى حليب فول الصويا المفيد على كم من الفيتامينات كبير وهام للغاية، فمن بين أهم تلك الفيتامينات، فيتامين هاء، وفيتامين ك المفيدان للجسم وللقوة البدنية والصحة، أيضا يساعد حليب فول الصويا على الحفاظ على العظام من الهشاشة بعد سن اليأس الذى تعانى فيه السيدات من مشكلات كبيرة بالعظام، نتيجة فقدان الكالسيوم الناتج عن الهشاشة، إضافة لما سبق يعد هذا الحليب مفيد للغاية فى الوقاية من السرطانات لأنه يقلل مستويات هرمونات الإستروجين وبالتالى يحد من خطر الإصابة بالسرطان.

ومن فوائد حليب فول الصويا أيضا قدرته على تحسين صحة القلب والحفاظ على الأوعية الدموية، لغناه بالأحماص الأمينية المفيدة.

المصدر: وكالة انباء فارس