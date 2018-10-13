اعتبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين السبت أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يكون مفيدا للاقتصاد العالمي مخالفا بذلك تحذيرات صندوق النقد الدولي.

وقال منوتشين خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا “هدفنا مع الصين واضح جدا أن تكون لنا علاقة تجارية أكثر توازنا”.

وكان صندوق النقد الدولي حذر هذا الاسبوع بأن الحرب التجارية المتصاعدة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم ستنعكس على النمو الاقتصادي العالمي مخفضا توقعاته للنمو في 2018 و2019.

لكن منوتشين قال إن هذا التحذير يجب أن يشكل “حافزا إضافيا لحمل الصين على معالجة هذه المسائل معنا”. وقال “هدفنا زيادة صادراتنا وإقامة علاقة أكثر توازنا وإنصافا حتى تتمكن

شركاتنا من تعاطي الأعمال بشروط مماثلة لتلك السارية” في الولايات المتحدة على حد قوله.

وتابع “أعتقد أننا إذا ما توصلنا إلى ذلك. فسيكون الأمر جيدا للشركات الأميركية والعمال الأميركيين والأوروبيين واليابان وجميع حلفائنا الآخرين وجيدا للصين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية