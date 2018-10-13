انفجار يستهدف تجمعاً انتخابياً لإحدى المرشحات شمالي أفغانستان وأنباء أولية عن وقوع إصابات (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2018 - 14:06
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: كان للحاجة أم عماد مغنية دور تأسيسي في العمل المقاوم المؤسساتي والمنظم
السيد نصرالله: ام عماد كانت قدوة لأمهات الشهداء وقدّمت للمقاومة قائدا استثنائيا بفعل التربية والتنشئة وبناء الشخصية
السيد نصرالله: خيارنا الثبات والإرادة وهو من النوع المكلف الذي تبذل فيه الدماء وتقدم فيه خيرة شبابنا
السيد نصرالله: الحكومات الأمريكية السابقة كانت حكومات نهب بدبلوماسية واليوم أتى أحد ينهب بطريقة علنية ومكشوفة
السيد نصرالله: نحن أمام إدارة أمريكية ورئيس كل معاييره هي المال وهو يمارس الإذلال اليومي بحق حلفائه وأصدقائه
السيد نصرالله: أيهما أوفر الإنصياع لترامب أم وقف الحروب والدخول للمنطقة بروح التصالح والإيجابية والتعاون؟
السيد نصرالله: عين ترامب على المليارات العربية في البنوك الامريكية وانا اقول لكم سيأخذ هذه الاموال وهو يعتبرها حق له
السيد نصرالله: في ما يتعلق بكل ما يتصل بالمقاومة سياستنا هي الغموض البناء والصمت الهادف
السيد نصرالله: من الخطأ أن نقدّم نفيا أو اجابات على كل ما يطرحه نتنياهو وما قامت به الخارجية كان بمبادرة مشكورة منها
السيد نصرالله: العدو كان يهدف من نشر الصور الجويّة لبعض الأماكن في لبنان اثارة الهلع والخوف بين الناس
السيد نصرالله: ندعو إلى الإسراع بتشكل الحكومة في لبنان لما فيه مصلحة المواطنين وليس من منطق حزبي
السيد نصرالله: أؤكد بشكل قاطع ان سوريا وايران لا تتدخلان لا من قريب ولا من بعيد في تشكيل الحكومة اللبنانية
السيد نصرالله: أؤكد على ضرورة تحمل الوزارات المعنية مسؤولياتها حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال
السيد نصرالله: أدعو الوزارات الى العمل بسرعة لمعالجة المشاكل والأحداث لا سيما مع بدء موسم الشتاء
الامين العام للهيئة العليا للاغاثة زار تجمع مزارعي وفلاحي البقاع في رياق للاطلاع على الاضرار من جراء السيول
سانا: التحالف الدولي يقصف بقنابل الفوسفور الابيض المحرم دوليا بلدة هجين بريف دير الزور
مراسل المنار: استشهاد مواطنة فلسطينية جراء اعتداء المستوطنين الصهاينة عليها قرب حاجز زعتره العسكري في سلفيت
مصادر يمنية: 15 شهيدا على الاقل اثر غارتين استهدفتا حافلتين تقل اسر نازحة في الحديدة
الحكومة الكندية: سنقدم 33 مليون يورو على مدى عامين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"
الداخلية السعودية: المعلومات المتداولة عن أوامر سعودية صدرت بقتل خاشقجي هي "أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة"
الاندبندنت البريطانية: لندن بصدد فرض عقوبات ضد مسؤولين حكوميين وامنيين سعوديين في حال ثبت تورطهم بقضية خاشقجي
وزير الخارجية الاميركي يطالب تركيا بالإفراج سريعا عن بقية الأميركيين المعتقلين لديها وذلك بعد الافراج عن القس برونسون
فلوريدا: 11 قتيلا على الأقل جراء الإعصار مايكل وترامب يتعهد بأن تكون إعادة الإعمار سريعة
وزير الخزانة الأميركي: الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يكون مفيدا للاقتصاد العالمي
افغانستان: سقوط ضحايا في انفجار استهدف احد المراكز الانتخابية شمالي البلاد
انفجار يستهدف تجمعاً انتخابياً لإحدى المرشحات شمالي أفغانستان وأنباء أولية عن وقوع إصابات (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
13 October، 2018
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