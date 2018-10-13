صدر اليوم عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “بتاريخ 5/10/2018، أقدم شخص مجهول على سرقة سيارة فان معدة لنقل البضائع نوع شيفروليه لون أبيض، محملة بكمية كبيرة من التبغ، من داخل حرم إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) الكائن في بلدة الحدث- بعبدا، وقدِّرت قيمة المسروقات بمبلغ /21350/ دولار أميركي.

بالتاريخ نفسه، وفي بلدة السعديات، عثرت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على السيارة، وهي فارغة من حمولتها.

باشرت الشعبة المذكورة تحرياتها واستقصاءاتها الفورية، بحيث تمكنت من تحديد هوية السارق، ويدعى:

– أ. س.(مواليد العام 1984، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم السلب والسرقة.

بتاريخ 11/10/2018، ونتيجة لعمليات الرصد والمراقبة، ومن خلال عملية نوعية وخاطفة، تمكنت قوة خاصة من الشعبة المذكورة من توقيفه أثناء انتقاله على متن دراجة آلية في محلة المريجة- الضاحية الجنوبية.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وبقيامه بحوالى 10 سرقات بتواريخ سابقة، في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان. إضافة إلى اعترافه بمراقبة زبائن المصارف لدى خروجهم منها، بحيث نجح بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار أميركي من داخل سيارة أحد المواطنين في محلة الدورة، بعد مراقبته. أودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام