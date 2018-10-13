زار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي على رأس وفد من حزب الله كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في مدينة صور، حيث كان في استقباله متروبوليت صور وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل أبرص، رئيس أساقفة صور ومرجعيون للموارنة المطران شكر الله نبيل الحاج، وعدد من الفعاليات والشخصيات وأهالي المدينة.

ورحب أبرص بجشي والوفد المرافق له، مقدما له التهاني بنجاحه في الانتخابات النيابية، معرجا على بعض القضايا والمشاكل الحياتية والاجتماعية التي تهم المواطنين بشكل عام، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

بدوره، شدد جشي على “ضرورة أن يعمل الأفرقاء السياسيون ويتعاونوا للنهوض بالبلد، فضلا عن وقف السرقة والهدر، ووضع قوانين لمحاربة الفساد”.

وجدد تأكيده “أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة لمواجهة ومعالجة الأزمات والضغوط المعيشية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان، فضلا عن الأوضاع الإقليمية المضطربة التي تؤثر في الواقع اللبناني”.

وفي الختام، جال جشي على السوق القديم في مدينة صور، معاينا الأضرار التي لحقت به جراء العاصفة التي ضربت المنطقة ليل أمس.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام