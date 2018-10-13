سجلت مبيعات السيارات في الصين الشهر الماضي، أكبر هبوط في حوالي سبعة أعوام.

وذكرت “رويترز” أن هذا الانخفاض يذكي مخاوف من أن أكبر سوق للسيارات في العالم، قد ينكمش هذا العام للمرة الأولى في عقود وسط فتور في النمو الاقتصادي وحرب تجارية موجعة.

وأعلنت رابطة مصنعي السيارات الصينية، اليوم الجمعة، أن المبيعات هبطت 11.6 بالمئة إلى 2.39 مليون وحدة في سبتمبر/ أيلول، وهو ثالث هبوط شهري على التوالي.

وجاء هذا الهبوط في أعقاب انخفاض في المبيعات بلغ 3.8 بالمئة في أغسطس/ آب وتراجع بنسبة 4.0 بالمئة في يوليو/ تموز.

وكانت المبيعات قد ارتفعت 4.8 بالمئة في يونيو حزيران.

والهبوط في سبتمبر/ أيلول هو الأكبر منذ يناير/ كانون الثاني 2012 عندما هوت المبيعات 26.4 في المئة.

المصدر: سبوتنيك