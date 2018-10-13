غزة تشيع اليوم سبعة شهداء ارتقوا بالأمس في جمعة “انتفاضة القدس” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2018 - 10:50
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: كان للحاجة أم عماد مغنية دور تأسيسي في العمل المقاوم المؤسساتي والمنظم
السيد نصرالله: ام عماد كانت قدوة لأمهات الشهداء وقدّمت للمقاومة قائدا استثنائيا بفعل التربية والتنشئة وبناء الشخصية
السيد نصرالله: خيارنا الثبات والإرادة وهو من النوع المكلف الذي تبذل فيه الدماء وتقدم فيه خيرة شبابنا
السيد نصرالله: الحكومات الأمريكية السابقة كانت حكومات نهب بدبلوماسية واليوم أتى أحد ينهب بطريقة علنية ومكشوفة
السيد نصرالله: نحن أمام إدارة أمريكية ورئيس كل معاييره هي المال وهو يمارس الإذلال اليومي بحق حلفائه وأصدقائه
السيد نصرالله: أيهما أوفر الإنصياع لترامب أم وقف الحروب والدخول للمنطقة بروح التصالح والإيجابية والتعاون؟
السيد نصرالله: عين ترامب على المليارات العربية في البنوك الامريكية وانا اقول لكم سيأخذ هذه الاموال وهو يعتبرها حق له
السيد نصرالله: في ما يتعلق بكل ما يتصل بالمقاومة سياستنا هي الغموض البناء والصمت الهادف
السيد نصرالله: من الخطأ أن نقدّم نفيا أو اجابات على كل ما يطرحه نتنياهو وما قامت به الخارجية كان بمبادرة مشكورة منها
السيد نصرالله: العدو كان يهدف من نشر الصور الجويّة لبعض الأماكن في لبنان اثارة الهلع والخوف بين الناس
السيد نصرالله: ندعو إلى الإسراع بتشكل الحكومة في لبنان لما فيه مصلحة المواطنين وليس من منطق حزبي
السيد نصرالله: أؤكد بشكل قاطع ان سوريا وايران لا تتدخلان لا من قريب ولا من بعيد في تشكيل الحكومة اللبنانية
السيد نصرالله: أؤكد على ضرورة تحمل الوزارات المعنية مسؤولياتها حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال
السيد نصرالله: أدعو الوزارات الى العمل بسرعة لمعالجة المشاكل والأحداث لا سيما مع بدء موسم الشتاء
مراسل المنار: 7 شهداء وأكثر من 100 جريح بعضهم بحال الخطر في مواجهات خلال مسيرات العودة بغزة
مراسل المنار: استشهاد مواطنة فلسطينية جراء اعتداء المستوطنون الصهاينة عليها قرب حاجز زعتره العسكري في سلفيت
الحكومة الكندية: سنقدم 33 مليون يورو على مدى عامين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"
الداخلية السعودية: المعلومات المتداولة عن أوامر سعودية صدرت بقتل خاشقجي هي "أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة"
وفد سعودي يزور تركيا لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك للتنسيق من أجل التحقيق في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي
وزير الخارجية الاميركي يطالب تركيا بالإفراج سريعا عن بقية الأميركيين المعتقلين لديها وذلك بعد الافراج عن القس برونسون
فلوريدا: 11 قتيلا على الأقل جراء الإعصار مايكل وترامب يتعهد بأن تكون إعادة الإعمار سريعة
استقالة وزير الدفاع البرتغالي على خلفية سرقة عتاد عسكري
غزة تشيع اليوم سبعة شهداء ارتقوا بالأمس في جمعة “انتفاضة القدس”
منذ 48 mins
13 October، 2018
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