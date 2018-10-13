أعلنت الحكومة الكندية الجمعة أنها ستقدم مساعدة مالية طارئة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تعاني من أزمة مالية حادة بسبب توقف الولايات المتحدة عن تمويلها.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن أوتاوا ستقدم للأونروا 50 مليون دولار كندي (33 مليون يورو) على مدى عامين.

وأضاف البيان إن القسم الأكبر من هذه المساعدة سيخصص “لتلبية الاحتياجات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والمعيشة لملايين اللاجئين الفلسطينيين ولاسيما النساء والأطفال”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية