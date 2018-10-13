غادر القس الأميركي أندرو برانسون تركيا مساء الجمعة على متن طائرة متجهة إلى ألمانيا في طريق عودته إلى الولايات المتحدة حيث سيستقبله الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعيد قرار محكمة تركية الإفراج عنه بعدما قضى عامين قيد الاحتجاز.

وقال وكيل الدفاع عن القس برانسون المحامي إسماعيل جيم هالافورت إن “موكله الذي أثارت قضية احتجازه في تركيا أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن غادر على متن طائرة عسكرية أميركية أقلعت من مطار عدنان مندريس في إزمير متجهة إلى قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا”، وتابع “على أن يستقل من هناك طائرة أخرى تعود به إلى بلاده”.

ولاحقا أعلن البيت الأبيض أن برانسون أصبح خارج الأجواء التركية ويتوقع أن يصل إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن ظهر السبت (16.00 بتوقيت غرينتش).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية