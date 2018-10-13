قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الاميركية أناتولي أنطونوف الجمعة إن “واشنطن قد تبحث عن ذريعة للانسحاب من اتفاقية التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى لكنها تريد اتهام روسيا بذلك”.

وأضاف أنطونوف في حديث له “في الآونة الأخيرة نسمع تصريحات متزايدة من العسكريين الأميركيين عن أنهم بحاجة إلى صواريخ متوسطة وقصيرة المدى لردع الصين”، وتابع “من الممكن أنهم يبحثون عن ذريعة للتخلي عن معاهدة التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وبطبيعة الحال، اتهام روسيا بهذا؟”، واوضح “السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا بعد؟”.

المصدر: سبوتنيك