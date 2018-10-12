أفاد رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا فلاديمير سافتشينكو الجمعة أن “المركز رصد انتهاكات الجماعات المسلحة لوقف إطلاق النار في محافظة اللاذقية ومدينة حلب خلال اليوم الماضي”.

وقال سافتشينكو في حديث له “تم خلال اليوم الماضي رصد قصف في منطقة صفصافة (مرتان) وعكو، رويس الملك، ورويسة اسكندر بمحافظة حلب وفي الضواحي الغربية لحي كاستيللو بمدينة حلب”.

ولفت سافتشينكو الى ان “ممثلي المركز قاموا بعملية إنسانية واحدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في حي كندة بمحافظة القنيطرة، حيث تم توزيع 300 مجموعة من المواد الغذائية تزن 1.2 طنا، كما تم توزيع 300 مجموعة من الملابس الدافئة”.

وتابع سافتشينكو “كما تم توزيع طنا من الخبز على سكان صحراء عوض بمدينة حلب”، وأضاف أنه “تم إرسال مساعدات للأسر المحتاجة في مدينة حلب، حيث تم توزيع 15 مجموعة من المواد الغذائية وأدوات النظافة”.

المصدر: سبوتنيك