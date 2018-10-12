صرح وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الجمعة لقناة “بلومبرغ” أن بريطانيا تعد لتخصيص “احتياطي مالي” لدعم الاقتصاد في حال حدوث اضطراب عند خروج البلاد رسميا من الاتحاد الأوروبي.

وقال هاموند خلال مقابلة في بالي حيث يشارك وزراء مالية في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد “نحن في مرحلة غموض بسبب مفاوضات بريكست”.

وأضاف “سنبقي احتياطيا ماليا مناسبا للتدخل في حال احتجنا لدعم الطلب في الاقتصاد البريطاني”.

ولم يعط هاموند تفاصيل عن حجم الاحتياطي الذي يخطط لوضعه. لكنه قال انه قد يستخدم “لدعم الانفاق او خفض الضرائب او لخدمة الدين بطريقة أسرع”.

ووصلت المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي حول بريكست الى أزمة مجددا، مع تنامي الاعتراض الحكومي في لندن قبل قمة حاسمة في بروكسل الاسبوع المقبل.

وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن وزراء يهددون بالاستقالة احتجاجا على التنازلات التي تنوي تيريزا ماي تقديمها للتكتل، لكن هاموند شدد على ان المفاوضات تحرز تقدما. وقال للصحافيين الجمعة “لقد كان هناك بالتاكيد تغيير في الايام العشرة الاخيرة”،واضاف “هناك التزام واضح بمحاولة ايجاد سبيل للتقدم”.

ومن المقرر ان تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس العام المقبل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية