قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن “الولايات المتحدة الاميركيو بواسطة حلفائها السوريين تحاول استخدام أراضي شرق الفرات لإنشاء كيان شبه دولة”.

وأضاف لافروف في حديث له الجمعة “أنا لا أتفق معكم في أن إدلب هي آخر منطقة ذات مشاكل في سوريا”، وتابع “إلى الشرق من الفرات هناك أراض ضخمة تحدث فيها أشياء غير مقبولة على الإطلاق، حيث تحاول الولايات المتحدة استخدام هذه الأراضي من خلال حلفائها السوريين وخاصة الأكراد لأجل خلق كيان شبه دولة هناك”.

وأوضح لافروف “لا أستبعد ان تحاول الولايات المتحدة في هذه المنطقة الحفاظ على الوضع ساخناً هناك، لكي لا يهدأ أحد”.

المصدر: سبوتنيك