قتل وجرح العديد من قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن الجمعة في عملية عسكرية نوعية لوحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت مواقع العدوان في جبهة نجد العتق في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري يمني أن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية أغارت على مواقع المنافقين في جبهة نجد العتق في صرواح ما أدى إلى سقوط أعداد من المنافقين بين قتيل وجريح”.

وأشار المصدر إلى “تدمير آلية عسكرية خلال العملية لافتاً إلى أن العملية ترافق معها عمليات لوحدة القناصة ووحدة الهندسة كبدت العدو خسائر فادحة”، وأضاف أن “مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات المنافقين خلف جبل بحرة في جبهة النجد”.

المصدر: موقع انصار الله