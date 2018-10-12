نظمت في عزلة الدعيس بمديرية بعدان بمحافظة إب اليمنية وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان السعودي الاميركي على اليمن وحصاره وسياسة التجويع التي يمارسها على الشعب اليمني.

وندد المشاركون بالوقفة “بالصمت والتخاذل الأممي على الجرائم والحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدوان بقيادة آل سعود ونهيان بهدف إركاع الشعب اليمني واحتلال أرضه ونهب ثرواته”، وأكدوا “استعدادهم التام لرفد الجبهات والانتصار لمظلومية هذا الشعب الذي فاقت كل الحدود والتوقعات ولن يسمح اليمنيون للعدوان باستمرار تجويعهم وحصارهم”.

كما نظم أبناء عزلة جبل الرعاويين في مديرية جبلة بإب وقفة احتجاجية أكدوا من خلالها أن “العدوان الذي يسعى لتجويع الشعب اليمني وحصاره اقتصاديا وسياسيا لن يستطيع أبدا كسر إرادة هذا الشعب واركاعه وجعله يستسلم لمخططات ومؤامرات المعتدين”.

وندد المشاركون “بالصمت الأممي على جرائم العدوان وحصاره وتجويعه للشعب اليمني”، وأشاروا إلى أن “تدهور العملة الوطنية وارتفاع الأسعار والمعاناة التي يعانيها كافة أبناء الشعب اليمني سواء في المناطق والمحافظات الصامدة او المحتلة تبين الوجه القبيح والمؤامرة الكبيرة التي يريدها العدوان ضد هذا الشعب “.

المصدر: موقع انصار الله