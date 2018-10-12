أعلن مركز استطلاع الرأي العام الروسي الجمعة ان نسبة تأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء دميتري ميدفيديف ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن “معدل الموافقة على أنشطة الرئيس سجل 64.6 بالمئة [وفقا للبيانات من 1 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر] حيث كانت الديناميات الإيجابية [قبل ذلك بأسبوع 63.2 بالمئة] وتم تعديل تصنيفات الموافقة على عمل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى 35.0 بالمئة و41.5 بالمئة على التوالي، وكذلك ضمن حدود مجموعة القيم التي تم تشكيلها”.

ولفت المركز الى ان “الرئيس فلاديمير بوتين، لا يزال يحتل المرتبة الأولى في تصنيف الثقة للسياسيين بنسبة (37 بالمئة)، وفي المرتبة الثانية، وفقا لبيانات 1-7 تشرين الأول/أكتوبر، شغلها وزير الدفاع سيرغي شويغو بنسبة (15.2 بالمئة)، وأما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب وزير الخارجية سيرغي لافروف، بنسبة (11.7 بالمئة)”.

المصدر: سبوتنيك