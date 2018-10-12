أعلن الكرملين الجمعة أن روسيا “ستحمي” مصالح الأرثوذكس في أوكرانيا في حال وقعت أعمال عنف بعد موافقة بطريركية القسطنطينية على الاعتراف بكنيسة اوكرانية مستقلة.

وصرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين ردا على سؤال حول تقارير في الاعلام الروسي بأن متطرفين أوكرانيين يخططون لاقتحام مواقع دينية تابعة لبطريركية موسكو الأسبوع المقبل، “روسيا كما تحمي مصالح الروس والمتحدثين بالروسية ستحمي مصالح المؤمنين الارثوذكس”.

وقال إنه في حال وقوع أحداث “غير قانونية” فإن هذه التدابير ستكون “سياسية ودبلوماسية حصريا”.

وأوضح “هذا في حال لم تكن السلطات الاوكرانية قادرة على السيطرة على الوضع في إطار الحدود القانونية، في حال تحول الوضع إلى عنف بشع”.

والخميس، اعترفت بطريركية القسطنطينية بكنيسة ارثوذكسية مستقلة في أوكرانيا في قرار أثار غضب الكنيسة الروسية.

وقال بيسكوف أن الكرملين “قلق للغاية” بشأن القرار “لأن كل شيء يحدث في عالم الارثوذكسية هو أمر مهم للغاية بالنسبة الى الحكومة الروسية”، إلا أنه اوضح أن الكرملين لا يتدخل في شؤون الكنيسة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية