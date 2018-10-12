أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العمل جار لعقد القمة الروسية – الفرنسية – التركية – الألمانية، حول سوريا.

وقال بيسكوف للصحفيين: “يجري التحضير للقاء. وسنعلن عنه قريبا”.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، قد قال قبل ذلك، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أعربت في وقت سابق، عن استعدادها لحضور مثل هذه القمة.

وكان المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالين، قد قال في وقت سابق، إن القمة الرباعية التي تضم روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا، حول سوريا، والتي كان من المقرر عقدها في العشرة أيام الأولى من شهر أيلول/سبتمبر، يمكن عقدها في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر أو أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.