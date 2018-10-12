مراسل المنار : 5 شهداء و60 جريحا بعضهم بحال الخطر في مواجهات خلال مسيرات العودة بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2018 - 18:19
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: كان للحاجة أم عماد مغنية دور تأسيسي في العمل المقاوم المؤسساتي والمنظم
السيد نصرالله: ام عماد كانت قدوة لأمهات الشهداء وقدّمت للمقاومة قائدا استثنائيا بفعل التربية والتنشئة وبناء الشخصية
السيد نصرالله: الراحلة قامت بدور خاص على مستوى عوائل الشهداء وكانت فاعلة في معركة التثبيت مقابل تثبيط العزائم
السيد نصرالله: خيارنا الثبات والإرادة وهو من النوع المكلف الذي تبذل فيه الدماء وتقدم فيه خيرة شبابنا
السيد نصرالله: الحكومات الأمريكية السابقة كانت حكومات نهب بدبلوماسية واليوم أتى أحد ينهم بطريقة علنية ومكشوفة
السيد نصرالله: نحن أمام إدارة أمريكية ورئيس كل معاييره هي المال وهو يمارس الإذلال اليومي بحق حلفائه وأصدقائه
السيد نصرالله: أيهما أوفر الإنصياع لترامب أم وقف الحروب والدخول للمنطقة بروح التصالح والإيجابية والتعاون؟
السيد نصرالله: في ما يتعلق بكل ما يتصل بالمقاومة سياستنا هي الغموض البناء والصمت الهادف من موقع المعركة
السيد نصرالله: من الخطأ أن نقدّم نفيا أو اجابات على كل ما يطرحه نتنياهو وغيره وما قامت به الخارجية كان بمبادرة منها
السيد نصرالله: العدو كان يهدف من نشر الصور الجوليّة لبعض الأماكن في لبنان الى اثارة الهلع والخوف بين الناس
السيد نصرالله: ندعو إلى الإسراع بتشكل الحكومة في لبنان لما فيه مصلحة المواطنين وليس من منطق حزبي
السيد نصرالله: أؤكد بشكل قاطع ان سوريا وايران لا تتدخلان لا من قريب ولا من بعيد في تشكيل الحكومة اللبنانية
السيد نصرالله: أؤكد على ضرورة تحمل الوزارات المعنية مسؤوليتها حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال
السيد نصرالله: أدعو الوزارات الى العمل بسرعة لمعالجة المشاكل والأحداث لا سيما مع بدء موسم الشتاء
شهيدان وأكثر من 20 جريحا برصاص جنود الإحتلال خلال مشاركتهم في مسيرات العودة على حدود قطاع غزّة
القوة الصاروخية اليمنية تستهدف مرابض المدفعية التابعة للعدوان أسفل فرضة نهم بصاروخ بالستي قصير المدى
وزارة الخزانة الأمريكية: سنشارك في مؤتمر الرياض واذا ظهر تطور جديد في قضية خاشقجي قد نعيد النظر بالمشاركة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتبر ان اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي "خطير للغاية"
صحيفة فايننشال تايمز: الصحيفة سحبت مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي
رويترز: مسؤول في البنك الدولي يقول ان رئيس البنك لن يحضر مؤتمر الاستثمار السعودي
محكمة تركية تقضي بإطلاق سراح القس الأمريكي برانسون الذي كان محتجزاً في أنقرة وترفع عنه الإقامة الجبرية
محامي القس برانسون: موكلي توجه على متن طائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية
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مراسل المنار : 5 شهداء و60 جريحا بعضهم بحال الخطر في مواجهات خلال مسيرات العودة بغزة
منذ 7 mins
12 October، 2018
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السيد نصر الله: يجب ان تسارع وزارات الدولة لتحمل مسؤولياتها ازاء ما جرى في بعلبك الهرمل بسرعة دون تلكؤ بنمط يتناسب مع ما يحصل ، واؤكد على اخواننا ممن يتحملون مسؤوليات مباشرة ان يتعاطوا مع هذه الاحداث الطبيعية بحالة من الطوارئ
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