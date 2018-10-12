ذكرت أجهزة الإنقاذ الإسبانية الجمعة أنها انتشلت جثث ثلاثة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في مياه المتوسط وأنقذت 35 آخرين كانوا

في قارب مجاور يوشك الغرق.

وصرحت المتحدثة باسم جهاز الانقاذ البحري أن طواقم الانقاذ كانت تبحث عن 18 آخرين قال المهاجرون الذين تم إنقاذهم إنهم كانوا على القارب الذي غادر الناظور شمال المغرب متوجها إلى إسبانيا وعلى متنه 56 شخصا.

وأضافت أن “طائرة تابعة لجهاز الانقاذ البحري رصدت قاربا يوشك الغرق تنتشر حوله الجثث في بحر البوران” في إشارة إلى المنطقة التي تقع أقصى غرب المتوسط.

وذكرت أن المهاجرين الذين تم انقاذهم نقلوا الى ميناء ألمرية جنوب إسبانيا.

وشهد المغرب تدفقا للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا معظمهم على قوارب متجهة إلى أسبانيا أو عبر جيبي سبتة ومليلة في شمال أفريقيا.

ووصل ما يزيد على 40 ألف مهاجر إلى إسبانيا منذ بداية العام، بينهم نحو 35 ألف شخص بحرا، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية