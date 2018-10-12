السيد نصر الله: أتوجه الى العائلتين العزيزتين آل سلامة وآل مغنية بالتعازي بمناسبة رحيل الحاجة ام عماد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2018 - 17:02
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السيد نصر الله: أتوجه الى العائلتين العزيزتين آل سلامة وآل مغنية بالتعازي بمناسبة رحيل الحاجة ام عماد
منذ 21 mins
12 October، 2018
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كلمة السيد نصرالله في تأبين أم الشهداء
السيد نصر الله: ام عماد قدمت للحركة الجهادية لهذه الامة قائداً استثنائيا هو الشهيد القائد الحاج عماد مغنية وواكبت شخصية الحاج عماد في البعد الايماني والجهادي والحث على تحمل المسؤوليات
السيد نصر الله: الانجاز الاهم للحاجة ام عماد هو ما اوكل بالاساس الى المرأة اي صنع الانسان وما يسجل لام عماد نجاحها في صنع الانسان المقاوم والمضحي والثابت القدم، هكذا كان اولادها ولم يكن هؤلاء الابناء من المقاومين فقط بل منّ الله عليهم بشرف الشهادة اجمعين
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