أبرق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنئا بإنتخابه نائبا لرئيس القمة الفرنكوفونية ، ومما جاء في البرقية: تحية تقدير واعتزاز، لقد وضعتم لبنان في مكانه ومكانته العالمية عندما تحدثتم في القمة الفرنكوفونية عن اللغة الفرنسية، التي يُتقنها أبناؤه ببراعة توازي بلد المنشأ، في قائمة الدول الفرنكوفونية، بدليل الخطاب الذي ألقَيتموه بفرنسية مميزة.

كما أَثْلَج قلوبنا أن تُزكّوا لبنان لدعمه واعتماده كمنبرٍ عالمي لحوار الحضارات والثقافات والأديان، فضلا عن المطالبة بفتحِ مكتبٍ إقليمي في الشرق الأوسط لمجموعة الدول الفرنكوفونية.

وأخيرا، فلقد حَظِيَ لبنان، بفضل تمثيلكم المتألّق، بنيابة رئاسة هذه القمة، ممّا يُعزّز عودة تفعيل دورنا في المحافل الأرقى في العالم.

أخذ الله بيدكم، يا فخامة الرئيس، لما فيه خير اللبنانيين وإنصافهم في التعامل الندي بين الدول الحضارية عن جدارة واستحقاق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام