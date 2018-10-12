وصلت طائرة ايرباص الى مطار نيوآرك في نيويورك الجمعة بعد رحلة من سنغافورة استغرقت زهاء 18 ساعة. لتكمل أطول رحلة جوية تجارية في العالم.

وبهذه الرحلة تعود الحياة إلى خط تم الغاؤه في 2013.

ووصلت الرحلة “اس كيو 22” التي تسيرها شركة طيران سنغافورة “سنغابور ايرلاينز” عند الساعة 5.29 صباحا (09.29 ت غ). بحسب موقع مطار “نيوآرك ليبرتي” الدولي. وقد استغرقت 17 ساعة و52 دقيقة. وكان من المقرر أن تستغرق 18 ساعة و25 دقيقة.

وكانت الطائرة تقل 150 راكبا وطاقما من 17 فردا. وكانت طيران سنغافورة تسير هذا الخط قبل تسع سنوات باستخدام طائرة “ايه 340-500” بأربعة محركات كانت تستهلك كمية كبيرة من الوقود. قبل أن تغلق ذلك الخط في 2013 نظرا لارتفاع أسعار النفط الذي جعل تسيير هذا الخط غير مربح.

وجرت هذه الرحلة في طائرة ايرباص “ايه350-900 يو ال ار” الجديدة التي تستخدم الوقود بكفاءة عالية. وقبل هذه الرحلة كانت أطول رحلة مباشرة بين مدينتين هي رحلة الخطوط القطرية 921 من اوكلاند إلى الدوحة والتي تستغرق 17 ساعة و40 دقيقة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية