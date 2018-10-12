ندد خطيب الجمعة في طهران آية الله محمد امامي كاشاني بسياسات اميركا المناوئة لايران، موضحا انها تعتمد استراتيجية الصاق تهم بالفساد لاثارة السخط في الداخل الا ان الشعب الايراني سيتغلب على الحظر ويذهب باحلام اميركا الى الجحيم.

واشار الى مخططات الاعداء لتأجيج السخط في الداخل، موضحا، ان الحكومة الاميركية طلبت من مركز الابحاث في الكونغرس الاميركي ، قبل نحو شهر واحد، اعداد خطة لاثارة الاضطرابات في ايران حيث صادقوا على مخطط لشن حملات اعلامية تقوم الصاق التهم بانتشار الفساد بين الاجهزة والمؤسسات والمسؤولين في السلطات الثلاثة في ايران وتأجيج الخلافات بين المسؤولين والايحاء باليأس في الداخل بهدف التمهيد للهيمنة على ايران.

ولفت الى ان العالم الغربي وعالم الفساد والاستكبار يسعى لفرض العزلة على ايران الا ان اميركا هي التي آلت الى العزلة حاليا فيما لم تشهده من قبل بهذه الدرجة.

ونوه الى ان ايران تمتلك طاقات هائلة وقادرة على ايجاد حلول لمشاكلها الاقتصادية، مؤكدا ان الشعب سيتغلب على الحظر بكل اشكاله وسيحبط مؤامرات الاعداء وسيذهب بأحلامهم الى الجحيم.

المصدر: وكالة فارس