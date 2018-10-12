أعلن وزير خارجية قرغيزستان إرلان عبدالدايف الجمعة، أنه استقال على خلفية تصريحات أدلى بها سفير بلاده في كوريا الجنوبية. وقال عبدالدايف، في بيان صادر عن المكتب الصحفي بوزارة الخارجية، “بعد أن عملت لمدة ست سنوات كوزير لخارجية جمهورية قيرغيزستان، تقدمت بطلب الاستقالة من منصبي، وذلك بناء على طلبي. رئيس الدولة قبل الاستقالة”. وكان السفير القيرغيزي في سيؤول كيليشبيك سلطان، عقد نهاية أيلول/ سبتمبر، مؤتمراً صحفياً في بيشكيك، حيث كشف النقاب عن وقائع انتهاكات ارتكبها موظفو سفارة قيرغيزستان في ماليزيا، عامي 2015-2016 ، عندما ترأس البعثة الدبلوماسية لبلاده، فضلاً عن قيادة وزارة الخارجية. بالمقابل ردت الخارجية بتأكديها أنه بحوزتها معلومات عن سوء استخدام السفير نفسه لمنصبه الوظيفي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية