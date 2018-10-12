رأى رئيس “لقاء علماء صور” ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح اليوم،”أن جمود الوضع القائم في تشكيل الحكومة يعكس رغبة البعض في التمسك بمصالحه الخاصة، بعيدا عن مصالح الوطن، لان حالة الفراغ تنذر بأسوأ الامور على الوطن والمواطنين في مختلف المجالات”.

وقال الشيخ ياسين “إن اطلاق الوعود غير المدروسة من قبل البعض، لم يعد ينطلي على المواطنين، مطالبا “القوى السياسية بوقفة ضمير وطني صادق لحلحلة العقد والوصول الى بر الامان”.

ودعا “الاحرار في العالمين العربي والاسلامي للتوحد، ومواجهة المشاريع التي تهدد بالقضاء على القضية الفلسطينية، مؤكدا “أن اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، يأتي في سياق ما أسموه “صفقة القرن”، التي يجب أن تكون صفعة لكل الغافلين في العالم العربي والاسلامي، علهم يتحررون من نير الهيمنة الاميركية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام