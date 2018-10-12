يواجه السائق صعوبات جمة خلال قيادته في ظروف جوية سيئة، مثل الشتاء والضباب والعواصف الرملية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتقليل مخاطر الحوادث.

وتقدم عدة شركات تأمين في العالم لعملائها، سنويا حين يقترب فصلا الشتاء والخريف، مجموعة من النصائح والإرشادات، من أجل قيادة آمنة وسليمة.

وقالت شركة “واغنر” الأميركية للتأمين إن القيادة في الضباب يعد أمرا خطيرا بسبب انخفاض وصعوبة الرؤية، مشيرة إلى أن هذه الفترة من السنة غالبا ما تشهد زيادة في عدد الحوادث بسبب تهور بعض السائقين.

وقدمت، عبر موقعها الإلكتروني، بعض النصائح المفيدة للسائقين:

1- تشغيل ضوء الضباب: ينصح باستخدامها حين يكون الطقس سيئا فقط، إذ تمنحك رؤية أمامية أكثر وضوحا، كما تساعد على جعل سيارتك جليّة أمام المركبات الأخرى.

2- تخفيف السرعة: يشدد الخبراء على ضرورة تخفيف السرعة قبل دخول الغيم، لأن الضباب يعطيك إحساسا مغلوطا بشأن سرعتك ويزيل المؤشرات البصرية التي يعتمدها السائق.

3- المصابيح الأمامية المنخفضة: الأنوار العالية تؤدي إلى انعكاس النور على الضباب باتّجاه السائق، مما يؤدي إلى زيادة ضعف الرؤية الافقية، لذلك ينصح بالاعتماد على الأنوار المنخفضة.

4- الإشارات الضوئية: يعد استخدامها ضروريا جدا، من أجل تنبيه السائقين بأي حركة تقوم بها.

5- عدم التوقف: توقفك في منتصف الطريق سيقود بدون شك إلى حادثة سير، على اعتبار أن السيارات القادمة خلفك لن تنتبه إليك. وفي حال اضطررت إلى ذلك، ينصح باستخدام الإشارات الضوئية والابتعاد قدر الإمكان عن السيارة.

6- تجنب تغيير المسار: تغيير المسار أو تجاوز مركبات أخرى، من العوامل التي تتسبب في حوادث سير مميتة خلال فترة الضباب.

7- حافة الطريقة: حين تنعدم الرؤية، يقترح الخبراء استخدام حافة الطريق اليمنى، أو خطوط الطريق كدليلك المرشد من أجل الحفاظ على مسارك.

8- لا تتحدى نفسك: آخر ما يمكن نصح السائق به، هو عدم تحدي نفسه في هذه الظروف، حيث لا شيء يستحق أن يغامر الإنسان حياته من أجله. لذلك، لا تقد سيارتك في هذه الأجواء إلا إذا كنت مضطرا، وفي حال لم تكن كذلك، ينصح بالتوقف في أول محطة سياراتك حتى يتحسن الجو.

المصدر: سكاي نيوز