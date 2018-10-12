اكتشف مزارعون بولنديون عملات فضية يُعتقد أن عمرها أكثر من ألف عام إلى جانب مجموعة أخرى من القطع الأثرية.

واكتشف المزارعون أكثر من 300 كنز، يشمل بعضها عملات عربية نادرة من الدراهم، يعتقد أنها دُفنت في المنطقة، في شمال غرب بولندا، وفق ما أوردت صحيفة الديلي ميل البريطانية .

وقال الباحث وعالم الآثار، مارسين دزيويانوفسكي، الذي يدير عملية الحفر: “وجدنا أجزاء من الكنز في منطقة مساحتها 60X15 متراً. وبدأنا الحفر بعد أن عثر السكان المحليون على عملات معدنية قديمة في الحقل، وأصبحنا مهتمين بالمكان”.

ووفقاً للباحثين، يمكن أن تكون الآثار المكتشفة عبارة عن كنز ضائع منذ أكثر من ألف سنة.

وأضاف السيد مارسين: “نجحنا في العثور على دراهم عربية وقطع نقدية أخرى، بما في ذلك قطعة نقدية نادرة للغاية تنسب إلى قبيلة Volga-Kama Bulghar، كما ذاب جزء كبير من القطع النقدية جزئياً، وعُثر على أجزاء من المجوهرات والأقراط والخرز والقضبان الفضية”.

ويُعتقد أن العديد من القطع الثمينة تعود إلى أواخر القرن العاشر.

المصدر: اخبار الان