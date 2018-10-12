نقلت وكالة “بلومبرغ” عن استطلاع “أكسبات إكسبلورر” السنوي أن سنغافورة تعتبر أفضل بلد للحياة والعمل.

وفي الوقت نفسه فقد احتلت سنغافورة المرتبة الخامسة فقط من حيث مستوى دخل الوافدين. إذ يشكل متوسط الدخل للأجانب في هذه البلاد 162200 دولار سنويا.

ويحصل الوافدون على أعلى دخل في سويسرا، ويصل إلى 202 ألف دولار في السنة، تليها الولايات المتحدة (185100 دولار) وهونغ كونغ (178700 دولار) والصين (172700 دولار).

وتتصدر سنغافورة القائمة من حيث نسبة مستوى المعيشة مع مستوى الدخل. وتأتي بعدها نيوزيلندا وألمانيا وكندا.

بينما شغلت سويسرا في التصنيف العام المركز الثامن بسبب التكلفة العالية للأطفال.

واحتلت سويسرا المركز الأول من حيث المساواة بين الجنسين.

وتسمح كل من نيوزيلندا وتايلند وإسبانيا بالحصول على أقصى قدرة من الخبرة.

ووفقا للاستطلاع فإن 45% من المغتربين يعتقدون أنهم يحصلون على دخل أعلى في الخارج مقابل نفس العمل، الذي كانوا يقومون به في بلدانهم.

المصدر: سبوتنيك