صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

” استكمالا لمكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في احدى نقاط تجمع المهربين في محلة المرج، وتمكنت بتاريخ 11/10/2018 من توقيف /5/ من أهم الناشطين بتهريب الأشخاص، وهم:

– خ. ج. (مواليد عام 1970، لبناني)

– ع. ع. (مواليد عام 1986، لبناني)

– ع. ش. (مواليد عام 1992، لبناني)

– خ. غ. (مواليد عام 1985، سوري)

– خ. ع. (مواليد عام 1986، سوري)

على متن آليات من مختلف الأنواع، تم ضبطها. وتبين انه يوجد بحق الثاني بلاغ بحث وتحر بجرم تهريب أجانب.

كما تم توقيف /41/ شخصا سوريا بينهم /11/ طفلا، لمحاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة.

سلموا مع السيارات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية