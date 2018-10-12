حلب وريفها:

ـ أعلن مصدر عسكري أن وحدات الهندسة في الجيش السوري ستقوم اليوم بتفجير عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات الإرهابيين جنوب حي الراموسة بمدينة حلب من الساعة 9 وحتى الساعة 13 وفي مقالع البريج شمال حلب من الساعة 10 وحتى الساعة 13.

ـ أُصيب أحد “الشرعيين” في “فيلق الشام _الجبهة الوطنية للتحرير” المدعو “عبد العليم عبد الله” وأحد أفراد عائلته إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت منزله في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، كما قُتلَ شخصٌ، إثر انفجار العبوة ذاتها.

ـ قُتلَ شخصٌ وأُصيبَ آخرون، إثر اشتباكات بالأسلحة دارت بين عائلتين في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي صباح اليوم، لأسبابٍ مجهولة.

دير الزور وريفها:

ـ قُتلَ 7 مسلحين من “قسد” وأُصيبَ آخرون، إثر استهداف مسلحي داعش حاجزي دوار العتال والأحمر التابعين لـ “قسد”، في قرية الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ قُتلَ مسلحان من “قسد” وأُصيبَ 5 آخرون، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة أعدّها مسلَّحون مجهولون في قرية سويدان جزيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ دارت اشتباكات بين مسلحين من “قسد” إثر نشوب مشاجرة بينهم، في قرية الحصان بريف دير الزور الشمالي الغربي.

إدلب وريفها:

ـ فككت “هيئة تحرير الشام” صوامع الحبوب، قرب من مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، لأسبابٍ مجهولة، كما فككت المجموعات المسلَّحة سيارة مفخخة، أعدّها مسلّحون مجهولون، قرب دوار الشمعات في مدينة إدلب.

المصدر: الاعلام الحربي