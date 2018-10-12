أدى الإعصار المدمر مايكل إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل الخميس في الولايات المتحدة، في وقت انتشر آلاف الجنود وعمال الإغاثة في شمال غرب ولاية فلوريدا للقيام بعمليات إنقاذ وتنظيف الشوارع من الحطام وإعادة التيار الكهربائي.

وفي حين لم يتم حتى الآن تحديد حجم الأضرار،قالت السلطات في مقاطعة غادسدن بفلوريدا “يمكن الآن تأكيد وجود أربع وفيات مرتبطة” بمرور الإعصار، من دون الكشف عن هوية الضحايا.

كما قتلت فتاة في الحادية عشرة من عمرها في ولاية جورجيا، بحسب المسؤول عن فرق الإنقاذ.

وفي كارولاينا الشمالية، لقي شخص حتفه بعد سقوط شجرة على إحدى السيارات، بحسب ما أعلن اكم الولاية مساء الخميس.

المصدر: الوكالة الفرنسية