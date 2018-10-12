أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 12 تشرين الأول 2018

النهار

شبّه مواطنون رسوم التأمين على اشتراكات المولّدات بالتأمين على خطوط الخليوي التي دفعها اللبنانيّون بقيمة 500 دولار عن كل خط ولم يتمّ استرجاعها لاحقاً.

ذكرت مصادر قضائيّة أن مدير إحدى النقابات خضع للاستجواب في إطار التحقيقات بفضائح ماليّة تخصّ تلك النقابة، ولا يزال رهن التحقيق.

الجمهورية

أرسل سفير دولة الى بلاده تقريراً عن الوضع الاقتصادي اللبناني ليقرأه خلال اجتماع مُنتظر حول لبنان.

عُقِد اجتماع بين وزير في تيار كبير ونائب في أحد الأحزاب الذي نبّه الوزير من مغبة النزول الى الشارع في حال استمر الوضع على ما هو عليه في قطاع هو الوصي عليه فما كان من الوزير إلاّ أن زاد ساعات التغذية.

وَعَد أحد الوزراء حزبا بارزا بإيجاد حل لمشكلة سنوية قبل حلول الشتاء والامطار، وعند نزول “أول نقطة” كان الوزير قد نفّذ وعده.

اللواء

كشفت التعيينات الأخيرة في حركة سياسية عن استقطاب أدى إلى تبديلات في اللحظة الأخيرة..

يطمئن حزب مسيحي إلى تطوّر علاقته مع مرجع من غير طائفته، على خلفية التعاون النيابي والحكومي..

سيطلب لبنان من الموفد الفرنسي تمديد المهلة المعطاة، من أجل قروض سيدر!

المستقبل

يقال إن أوساطاً ديبلوماسية لاحظت أن دولة عربية تعاني أزمة لم تُحدد بعد موعداً للسفير اللبناني لديها لتقديم أوراق اعتماده.

البناء

قالت الصحف البريطانية إنّ قضية جمال الخاشقجي ليست قضية حريات فقط ولا قضية توفير الحماية للمعارضين، بل قضية معرفة ما إذا كان إخفاء الخاشقجي أو تصفيته على صلة بإخفاء المعلومات التي يمتلكها عن علاقة المخابرات السعودية وتنظيم القاعدة، حيث لعب الخاشقجي دور الوسيط بين الطرفين لسنوات، ويعرف الكثير من أسرار هذه العلاقة، بعدما شغل خلال وجوده في أفغانستان دور الرابط بين المخابرات السعودية وأسامة بن لادن.

المصدر: الوكالة الوطنية