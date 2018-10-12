أفادت وسائل إعلام العدو، بأن وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان، يعتزم طرح أمام الحكومة خطة بناء 31 وحدة استيطانية في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وتشير مصادر العدو إلى أن خطة ليبرمان هي “خطوة إضافية نحو تأسيس البلد اليهودي في المدينة”.

وكتب ليبرمان في تغريدة له على تويتر: “التخطيط الذي تمت المصادقة عليه في مؤسسات التخطيط والبناء، يتضمن بيوتا جديدة وحدائق ومساحات عامة.. مستمرون في تقوية مشروع الإسكان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بالأفعال وليس بالأقوال”.

وقد صادقت ما يسمى “لجان التخطيط والبناء” الصهيونية قبل أكثر من شهر على مشاريع بناء 984 وحدة استيطانية في المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية، وتمت المصادقة النهائية على بناء 384 وحدة استيطانية، وسيتم الشروع ببنائهم قريبا.

المصدر: المسيرة+وكالات