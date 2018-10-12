التقى رئيس الوفد الوطني للمشاورات اليمنية محمد عبد السلام وعضو الوفد الوطني عبدالملك العجري، الخميسـ في العاصمة العمانية مسقط، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بفتح مطار صنعاء الدولي بالإضافة إلى الآلية الخاصة لإدارة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن ودفع المرتبات كخطوات لبناء الثقة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض أهم القضايا التي يجب أن يبنى عليها الإطار العام للتسوية الشاملة لمناقشتها في جولة المشاورات القادمة المزمع عقدها خلال الشهر القادم.

المصدر: المسيرة نت