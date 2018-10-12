دافعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس عن سياسة المصارف المركزية رفع أسعار الفائدة في انتقاد ضمني للرئيس دونالد ترامب الذي اعتبر أن الاحتياطي الفدرالي الاميركي “أصابه الجنون” ويساهم في اضطرابات أسواق المال.

وتحدثت لاغارد في وقت تشهد الأسواق المالية الآسيوية هبوطا كبيرا إثر تصريحات ترامب، وقد ألقى موقفها الضوء على التقلبات المالية التي يسعى صندوق النقد لمعالجتها في اجتماع مشترك مع البنك الدولي في مدينة نوسا دوا في جزيرة بالي في اندونيسيا.

وقالت لاغارد إن الزيادات التي اقرتها البنوك المركزية مثل التي قررها الاحتياطي الفدرالي الاميركي الاربعاء مبررة وفقا لأساسيات الاقتصاد.

وأفادت خلال مؤتمر صحافي في بالي أن الأمر يعد “بوضوح تطورا ضروريا لتلك الاقتصاديات التي تظهر الكثير من النمو المتزايد وارتفاعا في التضخم وبطالة متدنية للغاية”. وتابعت “الأمر حتمي أن تتخذ المصارف المركزية القرارات التي اتخذتها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية