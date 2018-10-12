عزلت السلطات الباكستانية الخميس قاضيا رفيعا في هيئة قضائية عليا بعدما اتهم بشكل علني جهاز الاستخبارات الباكستاني النافذ بالتلاعب بالقرارات القضائية للتأثير في الانتخابات العامة الاخيرة.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل إن رئيس البلاد عزل القاضي شوكت عزيز صديقي من منصبه بمفعول فوري.

ونادرا ما يناقش الدور الذي يلعبه الجيش والاستخبارات الباكستانية في السياسة بشكل علني في باكستان بسبب الخشية من التداعيات.

لكن في خطاب علني ألقاه صديقي قبل أيام من انتخابات تموز/يوليو، اتهم القاضي الاستخبارات الباكستانية بأنها “متورطة بالكامل في التلاعب بالعملية القضائية” بما في ذلك اختيار القضاة والتآمر لإبقاء رئيس الوزراء السابق نواز شريف خلف القضبان خلال فترة الانتخابات.

وقال صديقي في خطابه امام المحامين في روالبندي إن جهاز الاستخبارات الباكستاني “ضالع في ممارسات فساد تشمل تلقي حصة من أموال الجريمة”.

وأضاف “لقد اقترب أشخاص في الاستخبارات الباكستانية من رئيسي وقالوا لا نريد أن يخرج نواز شريف وابنته (من السجن) حتى الانتخابات”.

وحض صديقي كبار الضباط في الجيش على كبح جماح جهاز الاستخبارات لحماية سمعته وسمعة البلد بشكل عام.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية