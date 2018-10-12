قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس أن الصين تعتقد أن الاميركيين “أغبياء”، مؤكدا أنه مستعد لإيلامها اقتصاديا بشكل أكبر. وصرح لشبكة فوكس نيوز أن الصينيين “عاشوا بشكل جيد لفترة طويلة، وبصراحة أعتقد أنهم يعتقدون أن الأميركيين أغبياء”.

وتباهى ترامب بفرض رسوم على سلع صينية مستوردة بقيمة 250 مليار دولار، وقال أنه “كان لها تأثير كبير”. وأضاف “لقد انخفض اقتصادهم بشكل كبير جدا” مضيفا “لدي الكثير الذي يمكن أن أفعله لو أردت، ولا أريد أن أفعل ذلك ولكن عليهم الحضور إلى الطاولة” للتفاوض.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية