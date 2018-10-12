قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الخميس أنه "قلق للغاية" على مصير طالب بريطاني قالت زوجته أنه محتجز في الامارات منذ أيار/مايو بدون توجيه تهمة إليه.

وفي الخامس من أيار/مايو، أوقف الطالب ماثيو هيدجيز (31 عاما) في مطار دبي، وهو طالب دكتوراه يقوم ببحث عن سياسات الامارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الثورات العربية.

وصرح هانت نحن قلقون للغاية بشأن هيدجيز". وأضاف "لقد تحدثت الى وزير الخارجية الاماراتي مرتين حتى الآن حول هذه القضية وجها لوجه حتى يكونوا على علم جيد بمخاوفنا، ونحن نراقب من كثب".

واضاف "من المؤكد أن لكل بلد اجراءاته القضائية، ومثلما هي الحال في بريطانيا، فإن القضاء في الإمارات يعمل بشكل مستقل عن السياسيين ونحن نحترم ذلك".

وتابع "ولكن علينا واجب أن نتأكد أننا نفعل كل ما يجب فعله لضمان حصول المواطنين البريطانيين على الاجراءات اللازمة".

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية