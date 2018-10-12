حذر نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الخميس دول اميركا الوسطى بأن عليها توخي الحذر عندما تبني علاقات مع الصين التي يزداد نشاطها في المنطقة.

ووسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، تطرق بنس الى العلاقات مع بكين أثناء لقائه في واشنطن قادة السلفادور وغواتيمالا وهندوراس ووزير خارجية المكسيك.

وقال “أقول لكل من هذه الدول الممثلة هنا، بالنيابة عن إدارتنا، عندما تبنون شراكات تجارية مع دول أخرى من بينها الصين، ندعوكم إلى التركيز على الشفافية والمطالبة بها والاهتمام بمصالحكم ومصالحنا الطويلة الأمد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية