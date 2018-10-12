أمر البنتاغون الخميس بوقف كل الطلعات الجوية لأسطول طائرات الشبح المقاتلة “أف-35” بعد أول حادث تحطم من نوعه للمقاتلة الأعلى كلفة في التاريخ.

وتحطمت طائرة “أف-35 بي” تابعة للمارينز بشكل كامل خلال طلعة تدريبية في ولاية كارولاينا الجنوبية في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، وتمكن قائد الطائرة من القفز بأمان بمظلته.

وقال جو ديللافيدوفا المتحدث باسم برنامج طائرات “أف-35” في بيان إن الولايات المتحدة مع شركائها الدوليين وضمنهم بريطانيا واسرائيل علقوا موقتا عمليات طيران “إف-35” من أجل اجراء كشف واسع النطاق على أنبوب وقود داخل المحرك في كل الطائرات التي تم انتاجها.

وأضاف “اجراء الكشف يعود الى البيانات الأولية للتحقيقات المستمرة في حادث تحطم طائرة اف-35 بي في محيط بيوفورت في كارولينا الجنوبية”.

وأشار الى أن أنابيب الوقود التي يعتقد انها تسببت بالحادث يجب أن تستبدل، واذا كانت الأنابيب الموجودة من النوع الجيد فان هذه المقاتلات تعود الى الخدمة الاعتيادية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية