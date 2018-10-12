قتل خمسة أشخاص على الأقل جراء مرور الإعصار المدمر مايكل في فلوريدا وولاية جورجيا المجاورة، على ما ذكرت السلطات المحلية الخميس.

وقالت السلطات في مقاطعة غادسدن بفلوريدا “يمكن الآن تأكيد وجود أربع وفيات مرتبطة” بمرور الإعصار، من دون الكشف عن هوية الضحايا.

كما قتلت فتاة في الحادية عشرة من عمرها في ولاية جورجيا، بحسب المسؤول عن فرق الإنقاذ.

وخفض تصنيف الإعصار الذي كان في الفئة الرابعة (على مقياس من خمس درجات) إلى الفئة الأولى مساء الأربعاء وبلغت سرعة الرياح 150 كلم في الساعة.

وقرابة الساعة 4.00 ت غ صنف عاصفة استوائية أثناء مروره إلى جورجيا مترافقا مع أمطار غزيرة ورياح فاقت سرعتها 110 كلم في الساعة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية