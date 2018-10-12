صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي “أوقفت وحدات الجيش بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أيلول المنصرم، 2135 شخصا من جنسيات متنوعة، لتورط بعضهم في جرائم مختلفة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات أسلحة حربية من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة والمخدرات والتبغ والذهب المهرب، وعددا من أجهزة الاتصالات وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى 66 آلية و52 دراجة نارية بالإضافة إلى مركبي صيد.

وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام