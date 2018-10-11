اجتمعت وحدة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة بعلبك الهرمل في مقرها بمبنى المحافظة في بعلبك، برئاسة المحافظ بشير خضر ممثلا بالمهندس جهاد حيدر، لمواكبة تداعيات السيول التي شهدتها بلدة اللبوة ومحيطها، بسبب الأمطار الغزيرة المفاجئة، ولإعطاء التوجيهات العملية للعاملين ميدانيا في اللبوة.

وحضر الاجتماع المدير الإقليمي للدفاع المدني بلال رعد، ممثلا وزارة الأشغال العامة المهندس حسام سليمان وفادي سفر، ممثل مصلحة الصحة الدكتور صبحي رعد، ممثل الهيئة الصحية الإسلامية زين دياب، وممثل بلدية إيعات خالد الزين.

وتم التنسيق من خلال غرفة العمليات مع المحافظ خضر لنقل توجيهاته إلى الفرق العاملة في موقع الحدث، حيث عملت فرق الدفاع المدني ووزارة الأشغال وبلدية اللبوة على إزالة مخلفات السيول من صخور ووحول وعوائق وأتربة، وتأكيد فتح الطريق الدولية عند تقاطع اللبوة- عرسال بالاتجاهين.

واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية، التي أصابت المزروعات وبعض المنازل والمحلات التجارية والسيارات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام