قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس أنه غير مستعد بعد للحد من مبيعات الأسلحة الى السعودية بسبب اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي. رغم تأكيده أنه يريد أجوبة على اختفائه.

وقال ترامب “إنهم (السعودية) ينفقون 110 مليارات دولار على المعدات العسكرية وعلى أمور تخلق الوظائف .. لهذا البلد”. في اشارة الى الاتفاق العام الماضي بين الولايات المتحدة والسعودية الذي تشتري السعودية بموجبه أسلحة اميركية بقيمة 110 مليارات دولار.

وتابع “سيأخذون تلك الأموال وينفقونها في روسيا أو الصين أو أي مكان آخر. أعتقد أن هناك طرقا أخرى. إذا تبين أن الأمر سيء فهناك بالتأكيد طرق أخرى لمعالجة الوضع”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية